Ünlü oyuncu Pelin Akil boşanıyor mu?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Pelin Akil boşanıyor mu?

Ünlü oyuncu Pelin Akil, boşanma iddialarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Ünlü oyuncular Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girdi. 2019 yılında ikizleri Alin ve Lina'yı dünyaya getiren çiftin evliliklerinde sorunlar yaşadığına dair haberler geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.

Anıl Altan, Dubai tatilinden kalp emojili bir fotoğraf paylaşarak 'hiçbir sorun olmadığı' mesajını verdi.

Pelin Akil ise son olarak eşi Anıl Altan ile İstanbul Fatih'te bir etkinliğe katıldı. Oyuncu, ayrılık söylentileri hakkında yeniden konuştu.

"İKİZ ÇOCUKLARLA HAYAT KOLAY DEĞİL"

"Elbette aramızda tartışmalar oluyor, bu her evlilikte yaşanabilir. İkiz çocuklarla hayat kolay değil ancak biz mutluyuz. Bu tür dedikodular etrafımızdakileri yorabilir ama biz yılmıyoruz ve ayrılmıyoruz. Daha önce de benzeri sorularla karşılaştık. Her evde tartışma ve anlaşmazlıklar olabilir, eğer olmuyorsa orada bir terslik vardır. Tartışmalar evliliğin tuzu biberidir."

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