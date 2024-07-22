Ünlü oyuncunun yediği çikolatadan çıktı! Mide bulandırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ayşe Memiş
Ünlü oyuncunun yediği çikolatadan çıktı! Mide bulandırdı

Oyuncu Burcu Günay sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla marketten satın aldığı bilindik bir markaya ait çikolatanın içinden çıkana ateş püskürdü.

Oyuncu Burcu Günay'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündem yarattı.

Marketten satın aldığı ünlü markalardan birine ait çikolatayı yerken içinde böcek olduğunu fark ettiğini söyleyen Günay, gözlerine inanamadığını söyledi.

YA KURTÇUK YA BÖCEK

Günay "Şu an da şok yaşıyorum çünkü çok bilindik bir markanın çikolatasını aldım ve böyle bir şeyle karşılaştım. Son kullanma tarihi 14 Mart 2025 olarak gözüküyor ancak içinde ne olduğunu bilmediğim bir şey var, kurtçuk mu böcek mi ne olduğu belli değil" ifadelerini kullandı.

BURCU GÜNAY KİMDİR?

Başarılı oyuncu. 23 Temmuz 1980, Ankara’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu.

Burcu Günay, oyunculuğa 2007’de Yaprak Dökümü dizisinde rol alarak başladı. Bu dizide uzun süre oynadı, ilerleyen senelerde de birçok dizide rol aldı. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

Şöhret hayatına Yaprak Dökümü ilen başlayan güzel oyuncu, başarılı işlere imza atarak hafızlara kazandı.

ROL ALDIĞI PROJELER

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