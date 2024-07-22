Seksenlerin yıldızının yeni işi şaşırttı. Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşmişti

“Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerde rol alan Oyuncu Erdem Baş, iki yıl önce Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşmişti.

Green Card çekilişini kazanarak Amerika'da yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, zaman zaman ülke gündemi hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor.

Şimdilerde ne yaptığı merak edilen Baş, yeni bir işe adım attı. Yeni deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Erdem Baş, "IT konusunda eğitim veren bir kurumun sahibi olan arkadaşımın büyük desteğiyle iki ay önce IT öğrenmeye başladım. İki aydır hayatım değişti" ifadelerini kullandı.

KURSA ORTAK OLDU

Baş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İki sene oldu geleli. IT konusunda eğitim veren bir kurumun sahibi olan arkadaşımın büyük desteğiyle iki ay önce IT öğrenmeye başladım. İki aydır hayatım değişti.. Yeni bir şeyler öğrenmek, keşfetmek, geliştiğini hissetmek insanın kendini iyi hissetmesini sağlıyor. Öğrencisi olduğum kursun daha sonra ortağı olmak ise benim için bambaşka bir durum.

Evet yanlış okumadınız ortaklarından biriyim artık. Amacımız dünyanın her tarafından öğrenciye 6-8 aylık eğitimler sonunda kariyer basamaklarını tırmandırmak. Bu öğrencilerden biri de benim. Bununla ilgili youtube kanalıma içerikler üreticeğim. Arkadaşlar ben yapabiliyorsam sizler de çok rahat yapabilirsiniz. Ders içeriklerimiz benzersiz, kurs ücretleri ise şaşıracağınız kadar uygun fiyatlarla. Eğitimin sonunda belki de yurtdışı hayalleri olan insanlar için bir fırsat oluşturacak.”

ERDEM BAŞ KİMDİR?

Erdem Baş, 1978 yılında Ordu'da doğdu. Eğitim hayatını Ordu ve Trabzon'da tamamlayarak, ilkokuldan liseye kadar bu şehirlerde okudu. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

1999 yılında yayınlanmaya başlayan "Ayrılsak da Beraberiz" dizisinde canlandırdığı Mc Erdem karakteri ile tanındı ve bu dizide beş yıl boyunca rol aldı. Sonrasında çeşitli televizyon dizilerinde rol aldıktan sonra, 2002 yılında başlayan "En Son Babalar Duyar" dizisinde Hasan karakterini canlandırdı.

Erdem Baş, "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın", "Organize İşler", "Papatyam", "Kutsal Damacana: Dracoola", "Memlekette Demokrasi Var", "Sümela'nın Şifresi: Temel", "Moskova'nın Şifresi: Temel", "Ali Ayşe'yi Seviyor" ve "Seksenler" gibi birçok yapımda yer aldı. Ayrıca, çeşitli tiyatro oyunlarında da sahne aldı.