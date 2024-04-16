Ünlü peynir markası iflas bayrağını çekti. Üretimi apar topar durdurdular. Bir dönemin efsanesiydi

Bir zamanların popüler peynir üreticisi kepenkleri indirdi. Üretim ani bir kararla sonlandırıldı. Geçmişte bir efsane olarak anılıyordu.
Dünya genelinde tanınmış ve “Dünya Füme Peynir Şampiyonu” olarak ödüllendirilmiş Bördespeck peynirinin üreticisi Börde Käse GmbH, iflasını ilan ederek üretim faaliyetlerine bir son verdi.
Pandemi sonrası ekonomik krizin etkileri hala hissedilirken, Avrupa’da devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’da yükselen İsrail-Filistin gerginliği sırasında iflas haberleri ardı ardına geliyor.
En son gelen haber, üreticileri şoke etti. Almanya’nın “Dünya Füme Peynir Şampiyonu” unvanına sahip Bördespeck peynirinin üreticisi Börde Käse GmbH, üretimi kalıcı olarak durdurduğunu duyurdu.
Saksonya Anhalt bölgesinde, şömine üzerinde pastırma gibi tütsülenerek hazırlanan ödüllü “Bördespeck” peyniri artık piyasada olmayacak. Bu özel ürünün yeniden üretilip üretilmeyeceği şu an için belirsiz.
Ammerland mandırası, iflas etmiş olan Börde Käse GmbH’yi 2002 yılında satın almıştı. Schildwach’a göre, Vahldorf peynir fabrikasının kapanması, birçok kişinin işsiz kalması anlamına geliyor.
1879 yılında Magdeburger Börde’de kurulan ve Doğu Almanya döneminde devlet eliyle işletilen bu peynir fabrikası, 1992 yılında özel sektöre geçiş yapmış ve füme peynir üretimine odaklanmıştı.
Bu kapanış, Alman peynir endüstrisi ve tüketiciler için büyük bir kayıp olarak görülüyor.