Ünlü peynir markası iflas bayrağını çekti. Üretimi apar topar durdurdular. Bir dönemin efsanesiydi

Ünlü peynir markası iflas bayrağını çekti. Üretimi apar topar durdurdular. Bir dönemin efsanesiydi
Kaynak: Artı49
Bir dönemler dünya çapında tanınan ve “Dünya Füme Peynir Şampiyonu” unvanını kazanan Bördespeck peyniri üreticisi Börde Käse GmbH, iflasını açıklayarak üretimine son verdi.
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Ünlü peynir markası iflas bayrağını çekti. Üretimi apar topar durdurdular. Bir dönemin efsanesiydi 1

Bir zamanların popüler peynir üreticisi kepenkleri indirdi. Üretim ani bir kararla sonlandırıldı. Geçmişte bir efsane olarak anılıyordu.

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Ünlü peynir markası iflas bayrağını çekti. Üretimi apar topar durdurdular. Bir dönemin efsanesiydi 2

Dünya genelinde tanınmış ve “Dünya Füme Peynir Şampiyonu” olarak ödüllendirilmiş Bördespeck peynirinin üreticisi Börde Käse GmbH, iflasını ilan ederek üretim faaliyetlerine bir son verdi.

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Ünlü peynir markası iflas bayrağını çekti. Üretimi apar topar durdurdular. Bir dönemin efsanesiydi 3

Pandemi sonrası ekonomik krizin etkileri hala hissedilirken, Avrupa’da devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’da yükselen İsrail-Filistin gerginliği sırasında iflas haberleri ardı ardına geliyor.

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Ünlü peynir markası iflas bayrağını çekti. Üretimi apar topar durdurdular. Bir dönemin efsanesiydi 4

En son gelen haber, üreticileri şoke etti. Almanya’nın “Dünya Füme Peynir Şampiyonu” unvanına sahip Bördespeck peynirinin üreticisi Börde Käse GmbH, üretimi kalıcı olarak durdurduğunu duyurdu.

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Ünlü peynir markası iflas bayrağını çekti. Üretimi apar topar durdurdular. Bir dönemin efsanesiydi 5

Saksonya Anhalt bölgesinde, şömine üzerinde pastırma gibi tütsülenerek hazırlanan ödüllü “Bördespeck” peyniri artık piyasada olmayacak. Bu özel ürünün yeniden üretilip üretilmeyeceği şu an için belirsiz.

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Ünlü peynir markası iflas bayrağını çekti. Üretimi apar topar durdurdular. Bir dönemin efsanesiydi 6

Ammerland mandırası, iflas etmiş olan Börde Käse GmbH’yi 2002 yılında satın almıştı. Schildwach’a göre, Vahldorf peynir fabrikasının kapanması, birçok kişinin işsiz kalması anlamına geliyor.

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Ünlü peynir markası iflas bayrağını çekti. Üretimi apar topar durdurdular. Bir dönemin efsanesiydi 7

1879 yılında Magdeburger Börde’de kurulan ve Doğu Almanya döneminde devlet eliyle işletilen bu peynir fabrikası, 1992 yılında özel sektöre geçiş yapmış ve füme peynir üretimine odaklanmıştı.

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Ünlü peynir markası iflas bayrağını çekti. Üretimi apar topar durdurdular. Bir dönemin efsanesiydi 8

Bu kapanış, Alman peynir endüstrisi ve tüketiciler için büyük bir kayıp olarak görülüyor.

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