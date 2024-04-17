109 yıllık gıda devi iflas etti. Kimse tahmin etmiyordu duyan şok geçirdi

Kaynak: Yeni Akit
109 yıllık gıda devi iflas etti. Kimse tahmin etmiyordu duyan şok geçirdi
ABD’nin Illinois Eyaleti’nde 1915 yılında atlı bir vagonun arkasından süt satmaya başlayan mandıra çiftçisi Peter Oberweis tarafından kurulan Oberweis Dairy şirketi iflas etti. Sütünü cam şişelerde satan şirketin iflas başvurusunda kendisinin bulunduğu belirtildi.

ABD'nin köklü şirketlerinden Oberweis Dairy Kuzey Aurora merkezli ve en büyük 20 alacaklısına 4 milyon dolardan fazla teminatsız borcu bulunuyor. Bu borçlardan 770.000 dolardan fazlası, merkezi Illinois’de bulunan bir kamyon taşımacılığı şirketi olan Nussbaum Transport Services’e ait. Ayrıca Oberweis’in Cook İlçesi Saymanlık ofisi’ne 173.000 dolardan fazla borcu olduğu belirtiliyor.

Şirket, 1915 yılında atlı bir vagonun arkasından süt satmaya başlayan mandıra çiftçisi Peter Oberweis tarafından kuruldu. İlk dondurma mağazasını 1951 yılında, ikinci dondurma mağazasını ise 1991 yılında açtı. Oberweis Dairy, şu anda Illinois ve Missouri’de yaklaşık 40 dondurma ve süt ürünleri mağazasını işletiyor.

Şirketin sahibi, 2013 ile 2021 yılları arasında eyalet yasama meclisinde görev yapan eski Illinois Eyalet Senatörü Jim Oberweis’in ailesine aittir. Ayrıca 2002 ve 2004 yıllarında ABD Senatosu için iki kez yarışmış ve 2006 yılında valiliğe aday olmuştur. Üç kez de Cumhuriyetçi ön seçime girmiştir. 2008 yılında Kongre’ye aday olmuş ve Demokrat Bill Foster’a yenilmiştir.

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