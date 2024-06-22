Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor. Kısırlığa neden oluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor. Kısırlığa neden oluyor

Dünyada birçok bölgede satılan Villa Gusto markalı peynirlerin satışı yasaklandı. Market raflarından tek tek kaldırılıyor.

Son günlerde, tarihi geçmiş, hatalı ürün veya mikrop tespit edilen birçok ürün toplatılmaya başlandı. Kısırlık başta olmak üzere birçok soruna yol açabilme tehlikesi taşıdığı da belirtildi.

Bu tespitlerin ardından ürün hakkında toplama kararı verildi. Villa Gusto firması konuyla ilgili açıklama yaparak üretim serisinde büyük bir hata yapıldığını belirterek özür diledi

TEK TEK TOPLANIYOR

Öte yandan Villa Gusto markasının 125 gramlık mozzarella peynirlerinde tespit edilen yabancı cisimlerin ardından, firmanın satışa sunulduğu birçok ülkenin yetkili kurumları ivedilikle toplama kararı aldı.

Firma, fatura sormaksızın kendilerine geri verilecek ürünlerin tamamı için para iadesi yapacaklarını da açıkladı. Firmanın tüketicileri ise yaşananlara tepki gösterdi.

TON BALIĞI, MAKARNA VE ÇAY ÜRÜNLERİ DE TOPLATILMIŞTI

Almanya ve Avusturya'da, satılan ton balıklarında cıva tespit edildiği gerekçesiyle ürünler geri çağrılmıştı. Kinder ürünleriyle karşımıza çıkan Salmonella salgını Jif markalı fıstık ezmelerinde de çıkmıştı.

Almanya’da marketlerde satılan bir “Sütlü çay” markasında yasadışı madde tespit edilmiş ve marketlerden toplatılmıştı.

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