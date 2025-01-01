Ünlü peynir markasında küf skandalı! Tüm marketlerden toplatılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü peynir markasında küf skandalı! Tüm marketlerden toplatılıyor

Almanya'da ünlü peynir markası 'Deichkäse' inceleme sırasında tespit edilen küf nedeniyle toplatılmasına karar verildi.

Almanya Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL), bir peynir ürününde küf tespit edildiğini duyurdu ve tüketicilerin ürünü tüketmemesi konusunda uyarı da bulundu.

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Artı49'da yer alan habere göre, bu karar yapılan rutin bir kontrol sırasında alındı.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜN:

Ürün Adı: Deichkäse (Sert peynir, laktozsuz)
Ağırlık: Yaklaşık 650 gram
Son Tüketim Tarihi: 28 Aralık 2024
Parti Numarası: 592
Üretici: Rohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co. KG

Dağıtım Yapılan Eyaletler: Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.

TÜKETİCİLERE ÇAĞRI YAPILDI

Ürünün yüzeyinde yapılan incelemeler sonucu istenmeyen küf tespit edilirken ancak şu ana kadar zararlı bir toksin bulunmadığı bildirildi. Güvenlik nedeniyle tüketicilerin bu ürünü tüketmekten kaçınması gerektiği uyarıldı.

Bu ürünü satın alan müşterilere fiş ibraz etmeden bile ürünü geri getirip geri ödeme alabilecekleri duyuruldu.

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