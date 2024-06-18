Ünlü pilavcıda gece yarısı büyük kavga! Birbirlerine girdiler

İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydana üzerinde bulunan ünlü pilavcıda, geçtiğimiz Perşembe günü saat 04.00 sıralarında kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaldırımda seyyar çiçek satıcıları, iddiaya göre ünlü pilavcıya gelerek “bedava yemek” isterken, çalışanlar bu duruma karşı çıktı.

ÇALIŞANLAR İLE ÇİÇEKÇİLER BİRBİRLERİNE GİRDİ

Çalışanların, çiçekçileri reddetmesi sonrası satıcılarla aralarında tartışma çıkarken, olay kavgaya dönüştü. Çalışanlar ile çiçekçiler birbirine girerken, olay yerine polis ekibi sevk edildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş polisi, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, yaşananlar anbean kameralara yansıdı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.