Ünlü plajın günlük ücretleri dudak uçuklattı! Denize girip serinlemek de haram oldu

Ünlü plajın günlük ücretleri dudak uçuklattı! Denize girip serinlemek de haram oldu
Kaynak: DHA

Antalya'da yerli ve yabancı turistleri sıklıkla tercih ettiği, yaz-kış boş kalmayan Konyaaltı Sahili'nde 1 günün maliyeti 1500 liradan başlarken, localarda ise bu fiyat 5 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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Ünlü plajın günlük ücretleri dudak uçuklattı! Denize girip serinlemek de haram oldu 1

Akdeniz'in incisi Antalya, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca tatilciyi ağırlayacak. Bu yılki turist hedefi, 17 milyon olurken, Ramazan ve Kurban bayramlarında yoğunluk yaşanan kentte, 650 bin yatak kapasiteli turizm tesisleri tam kapasite doldu.

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Ünlü plajın günlük ücretleri dudak uçuklattı! Denize girip serinlemek de haram oldu 2

Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olurken, tatilciler, plaj işletmelerinin yanı sıra halka açık bölümleri de tercih edebilme imkanına sahip.

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Ünlü plajın günlük ücretleri dudak uçuklattı! Denize girip serinlemek de haram oldu 3

Halka açık bölümlerde şezlong, şemsiye bulunmazken, havlusunu serip şemsiyesini açarak yanında getirdiği yiyecek ve içecekleri tüketen tatilci, günü en az maliyetle geçirebiliyor.

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Ünlü plajın günlük ücretleri dudak uçuklattı! Denize girip serinlemek de haram oldu 4

Tatilci eğer işletmeleri tercih ederse şemsiye, şezlong, yiyecek ve içeceğin yanı sıra özel localarda değişen fiyatlarda hizmet imkanı bulabiliyor.

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Ünlü plajın günlük ücretleri dudak uçuklattı! Denize girip serinlemek de haram oldu 5

Localar ise genellikle yabancı turistler tarafından tercih edilirken, özellikle Rus ve Alman tatilciler tarafından tutuluyor.

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Ünlü plajın günlük ücretleri dudak uçuklattı! Denize girip serinlemek de haram oldu 6

3 bin liradan başlayan fiyatlar sahil bandında değişiklik gösterip, 5 bin liraya kadar çıkarken, loca yerine şemsiye ve şezlong tercih edenlerin cebinden ise minimum 300 lira çıkıyor.

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Ünlü plajın günlük ücretleri dudak uçuklattı! Denize girip serinlemek de haram oldu 7

Yiyecek ve içecekle gün boyu şezlong ve şemsiyenin kişi başı alkolsüz maliyeti de 1500 lira.

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Ünlü plajın günlük ücretleri dudak uçuklattı! Denize girip serinlemek de haram oldu 8

Sahildeki işletmelerden birinin sorumlusu Erdoğan Kudal, fiyatlarda artış yapmadıklarını ifade ederek, "300 lira, şemsiye ve şezlong fiyatımız. 3 bin liraya 8 kişilik özel menülere sahip localarımız da var. Locada gün boyu gölgelik bir alan imkanı oluyor. Sürekli ilgilenen bir arkadaşımız ve ikramlarımız oluyor" dedi. Kudal, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunduklarını da belirterek, "Gün boyu her türlü yiyecek ve içecek imkanını sunuyoruz. Minimum maliyetle misafirlerimiz, 1 günde burada 1500 lira ödemiş oluyor. Sahildeki işletmelerde kahvaltı, genelde serpme kahvaltı şeklinde veriliyor. Denize sıfır serpme kahvaltının maliyeti, 900 liradan başlıyor. Öğle yemeği hamburger olurken, akşam yemeklerinde tavuk, et ya da balık ızgara şeklinde sunuluyor. Tercihe göre fiyatlar değişiklik gösteriyor" dedi.

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Ünlü plajın günlük ücretleri dudak uçuklattı! Denize girip serinlemek de haram oldu 9

Sahildeki bir başka işletmenin yetkilisi Malik Velizade, ilgiden memnun olduklarını belirtti. Şezlong ücretinin 350 lira olduğuna değinen Velizade, "Kahvaltı tabağı, çift kişilik ya da tek kişilik. Tek kişi 200 lira, serpme olursa 1000 lira. Öğlen hamburger 250 lira, akşam yemeğinde ızgara tercih ederlerse minimum ceplerinden 1500 lira çıkar. Locayı tercih ederlerse 5 bin lirayı buluyor" diye konuştu.

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Ünlü plajın günlük ücretleri dudak uçuklattı! Denize girip serinlemek de haram oldu 10

Tatil için ABD'den Antalya'ya geldiğini, 2 aydır Konyaaltı Sahili'nde denize girip, güneşlenerek vaktini değerlendirdiğini anlatan Bora Kılıçoğlu, fiyatların şaşırtıcı olduğunu aktardı. Kılıçoğlu, "Genel olarak Türkiye çok pahalılaşmış. Antalya, Bodrum ve İstanbul'a göre daha hesaplı. Restoranların fiyatları çok artmış. Neredeyse ABD seviyesinde. Artık ABD'de kazanıp, Türkiye'de harcamak o kadar kolay değil" açıklamasında bulundu.

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