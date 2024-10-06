Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e dava açtı!

Kaynak: Hürriyet
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e dava açtı!

Ünlü sanatçı Onur Akın, 10 şarkısını izinsiz kullandığı gerekçesi ile İbrahim Tatlıses’in sahibi olduğu İdobay Müziğe dava açtı.

Özge Eğriakar’ın haberine göre, Ünlü şarkıcı Onur Akın, İdobay Müzik’in haksız ve hukuka aykırı hareketlerinin tespitini ve önlenmesini talep etti. İdobay Müzik ise Onur Akın ile aralarında sözleşmeye göre davaya konu olan parçaların tüm haklarına sahip olduklarını açıklayarak davanın reddini talep etti.

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Mahkeme ise, İdobay Müzik’in sanatçı Onur Akın’a ait eserleri izin almadan kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi.

Bilirkişi raporunda, Onur Akın’ın haklarını devretmemesine rağmen İdobay Müzik’in eserleri izinsiz olarak dijital platformlarda kullandıkları belirtildi.

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