Ünlü sanatçı muhtar adayı oldu

Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu duyurdu.

Instagram hesabından açıklama yapan Hilal Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer Suadiye mahallesi sakinleri.

Sizler beni 30 yıldır sanatçı kimliğimle Hilal Özdemir olarak tanıdınız.

Uzun yıllar TRT radyo tv ve özel tv kanallarından evlerinize misafir ettiniz.



Şimdi ise güzel mahallemize vizyon sahibi tam bir Cumhuriyet kadını olarak Muhtar adayıyım.Profesyonel iş hayatım sırasında sosyal sorumluluk projelerinin hep içinde oldum,bu projeler nezninde ve sanat hayatımda bir çok ödüller aldım.



Halen "Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Anadolu yakası resmi temsilcisi olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktayım.

8 yıldır kişisel gelişim alanında Kozmik şifa,accesbars,eft,nlp,metatron,nefes,regresyon,kişisel koçluk,reiki,kuantum,astroloji,psikoloji gibi egitimlerimi de tamamlayıp bu bağlamda da insanlara şifa alanında destek olmaya şifa vermeye devam ediyorum.

Tam bir doğa aşıģı hayvansever ve hayvan dostuyum.



Sanatcı ruhum,dinamik yapım ve mahallemin değerlerini ileriye taşımak arzusu ile Muhtarlık görevine siz Suadiye sakinlerimiz ve 40 yıl boyunca babadan devraldığı muhtarlik görevini en iyi şekilde yapan sevgili "Emel Perk Afacan'ın" da desteğiyle Muhtarlık görevine talip oldum.

Tüm mahalle sakinlerinin eşit koşullarda hizmet almasını mahallemizin güvenilir,sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizlerinde desteğiyle hizmete talibim."



Saygılarımla...

Suadiye Muhtar adayı Hilal Özdemir."

HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?

Hilal Özdemir, 20 Nisan 1971’de İstanbul’da doğmuş, Türk halk müziği alanında tanınmış bir sanatçıdır. Müzik kariyerinde Atilla Alpsakarya’nın desteğiyle tanınmış ve birçok albüm çıkarmıştır.

Özdemir’in albümleri arasında “İrem Kız” (1994), “Barışalım” (1995), “Kanadım Değdi Sevdaya” (1998), “Bu Bendeki Eski Yara” (2000), “Merhaba” (2007), “Yar Diline” (2012) ve “Seni Kalbinden Öpüyorum” (Maxi Single, 2013) bulunmaktadır. Ayrıca, Hazım Körmükçü ile evlenmiş ve bu evlilikten bir oğlu ve bir kızı olmuştur.