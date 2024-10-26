Ünlü şarkıcı Gülben Ergen korkuttu! 72 saattir serum alıyor

Yaptığı her adımı olay haline gelen ünlü şarkıcı Gülben Ergen, elindeki serumla hayranlarını endişelendirdi. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından zehirlendiğini duyurdu.

72 SAATİR SERUM ALIYORUM

Gülben Ergen evinden yaptığı paylaşıma; 'Hayatımda bu denli ağır ve zor bir zehirlenme yaşamadım. 72 saattir her gün serum alıyorum. Merak eden mesaj yollayan herkese teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI YAĞDI

Ünlü şarkıcıya kişisel sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajları yağdı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edildi! Gülben Ergen isyan etti

NE OLMUŞTU

TUSAŞ’ın tesislerine yönelik yapılan hain terör saldırısı Türkiye’yi derinden sarsmıştı. 5 kişinin şehit düştüğü saldırı sonrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edilmişti. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ise bu karara hesabından tepki göstermişti.

Ergen, TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaların iptal edilmesine X’te karşı çıkmıştı.

GÜLBEN ERGEN KİMDİR

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 doğumlu Türk şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra 1999 yılında müzik kariyerine "Kelimeler Yetse" adlı albümüyle adım attı. Pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan, Gülben Ergen birçok hit şarkıya imza attı.

Aynı zamanda oyunculuk kariyerine de 2000’lerin başında başlayan Gülben Ergen çeşitli dizilerde rol aldı. Ergen, televizyon programları ile de tanınıyor. Özellikle eğlence programlarında gösterdiği performanslarla izleyicisini büyülüyor.

Gülben Ergen, ayrıca hayır işlerine de önem veren bir sanatçı. Sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alan ünlü şarkıcı hem müzik hem de televizyon dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip.