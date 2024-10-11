Ünlü şarkıcı Reynmen evleniyor! Düğün için yola çıktılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Reynmen evleniyor! Düğün için yola çıktılar

'Derdim Olsun', 'Renklensin' gibi şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Reynmen bugün nikah masasına oturuyor.

Ünlü şarkıcı Yusuf Aktaş, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile bir süredir aşk yaşıyordu. Her fırsatta aşkını dile getiren Reynmen 30 Nisan tarihinde sevgilisine evlilik teklifi etmişti.

İTALYA’YA GİTTİLER

Ünlü çiftin 11 Ekim'de nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. İddialar doğru çıktı evleniyorlar. Çift İtalya'ya gittikleri anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Reynmen sevgilisi ile pozlarına bugünün tarihini atarak gelin ve damat emojileri ekledi. Ünlü ismin bu paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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