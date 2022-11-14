Şarkıcı Derya Uluğ, reklam karşılığı yaptığı lüks tatilin keyfine doyamadı

Yazdan beri yoğun bir konser maratonu içinde olan Derya Uluğ sahneden sahneye koştu. Şarkıcı fırsat buldukça küçük kaçamaklar yapıyordu. Bu kez sevgilisi Asil Gök’ü de alıp 5 günlüğüne Dubai’ye gitti.

GECELİĞİ 20 BİN TL'LİK SUİT ODA

Lüks bir otelin davetlisi olan çift geceliği 20 bin TL’lik suit odada kaldı. 100 bin liralık jest karşılığında Derya Uluğ otelden sık sık paylaşım yaptı

Dubai tatilinin tadını çıkaran Derya Uluğ ve Asil Gök önce çölde safariye çıktı. Çift, gündüzleri 27 derece sıcaklıktaki havanın tadını çıkarıp jet ski yaptı, plajda güneşlendi. Akşamları ise şehrin meşhur restoranlarını ve gece kulüplerini gezdiler.