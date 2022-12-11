Cindy Crawford güzellik ürününü tanıtmak için soyunup duşa girdi

56 yaşındaki süper model, kendi ürünlerinden daha fazlasını isteyen 7 milyon takipçisine, Instagram'a yüklediği bir tanıtım videosuyla seslendi.

Crawford, evinde çektiği amatör reklam filmine "Meaning Beauty şampuan ve saç kremi Ocak ayında yeniden satışta olacak, yeni yıla başlamak için mükemmel bir yol" notunu düştü.

İki çocuk annesi Cindy Crawford yoğun ilgiden dolayı şampuan stoklarının bittiğini söylediği reklamının girişinde üzerindeki havlusunu yere atıyor ve ardından küvete giriyor.

Cindy saçlarını yıkarken ekranda 'o duyguyu bilirsiniz... saçınızı yıkamak üzeresiniz...' ifadesi belirdi.

Crawford ardından MB marka şampuanına uzandığında şişenin boş olduğunu fark etti.

Reklamın sonundaysa, eski süpermodel ellerini havaya kaldırıp gülümserken 'Stoklarımız için takipte kalın!' ifadesini kullanıyor.