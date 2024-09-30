Ünlü şarkıcı Sibel Alaş sahneye gözü mor çıktı! Makyajla kapatmaya çalıştı

Müzik severlerle geçtiğimiz akşam Kalamış Wyndham Otel Ouzo Roof’ta buluşan ünlü şarkıcı Sibel Alaş’ın gözü dikkat çekti.

MUTFAK DOLABINA ÇARPTIĞINI SÖYLEDİ

Alaş, gözündeki morlukla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

“Oturduğunuz yerden ne kadar belli oluyor biliyorum, gözümde oluşan morluğu açıklayayım. Bugün mutfak dolabına çarptım ve morluğu makyajla ancak bu kadar kapatabildim”.

METİN AROLAT’I UNUTMADI

Ünlü şarkıcı gecenin sonuna doğru, “Birlikte çok çalışmadık ama bu sahneyi paylaşıyorduk. Metin Arolat’ı, onun ‘Dert Değil’ şarkısıyla analım ve alkışlarımızı gökyüzüne yollayalım” diyerek ünlü sanatçıyı andı.