Ünlü şarkıcı soluğu OnlyFans'ta aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı soluğu OnlyFans'ta aldı

Amerika'nın şarkıcı ve söz yazarı OnlyFans hesabı açan ünlüler arasına dahil oldu.

Lily Allen, ayaklarının fotoğraflarını satmak için OnlyFans hesabı açacağını duyurmasının ardından eşi David Harbour'un yeni girişimine tepkisi hakkında konuştu.

Lily Allen, yakın zamanda ayaklarının fotoğraflarını satmak için açtığı OnlyFans hesabı hakkında "Çok katı kurallarım var" açıklamasında bulundu.

39 yaşındaki Allen'ın arkadaşı ve televizyon sunucusu Miquita Oliver ile birlikte sunduğu BBC Sounds'un Miss Me? podcastinin sunucusu Oliver, şarkıcıya 49 yaşındaki Harbour'un ayak fotoğraflarını internette satma kararı hakkında ne hissettiğini sordu.

Allen, David'in önce soğuk davrandığını fakat sonrasında onun da bu fikri beğendiğini belirtti.

Allen son zamanlarda pek çok ünlünün girdiği OnlyFans'ı beğendiğini fakat burada sadece ayaklarının fotoğrafını paylaşacağını belirtti.

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