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Şevval Sam gelinlikle çöllere düştü. Fotoğrafları olay oldu..

Sosyal medya hesabından art arda çölde verdiği pozları paylaşan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu 49 yaşındaki Şevval Sam, güzelliği ve düzgün fiziği ve üzerindeki gelinlik benzeri kıyafetiyle dikkat çekti.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 12:05
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam gelinlik giyerek çöllere düştü

Şevval Sam gelinlikle çöllere düştü. Fotoğrafları olay oldu..
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Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk performansıyla da uzun yılladır adından söz ettiren Şevval Sam, 6 sezondur FOX TV'de devam eden Yasak Elma dizisinde "Ender" rolünü oynuyor. Oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşulmaya devam ediyor.

ÇÖLDE POZ VERDİ

Geniş bir hayran kitlesi bulunan 49 yaşındaki başarılı oyuncu, 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çölde verdiği pozları paylaştı. Beyaz ip askılı gelinliğe benzeyen elbisesiyle pozlar veren Sam, duru güzelliği ve düzgün fiziğiyle takipçilerinden alkış topladı. Annesinin paylaşımına sessiz kalamayan oyuncu Taro Emir Tekin, kırmızı kalp emojisi koydu. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede 100 bine yakın beğeni aldı..

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