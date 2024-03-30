Ünlü şarkıcının hamile eşinden kötü haber. Baba olmak için gün sayıyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcının hamile eşinden kötü haber. Baba olmak için gün sayıyordu
3 ay önce Nezaket Şimşek'le dünyaevine giren ve kısa bir süre önce eşinin hamile olduğunu açıklayan Kurtuluş Kuş, konuk olduğu programda eşi ile ilgili kötü bir haber verdi.

Son dönemlerin çıkış yapan şarkıcılarından olan Kurtuluş Kuş, "Sevmedim Deme", "İçime Ata Ata" gibi şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alıyor.

Ünlü şarkıcı, bu başarısının yanı sıra geçtiğimiz aylarda 10 senedir aşk yaşadığı kız arkadaşı Nezaket Şimşek ile hayatını birleştirmişti.

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Evlenmelerinden çok kısa bir süre sonra ise Kurtuluş Kuş, eşinin hamile olduğunu açıklamıştı.

Alişan ile Hayata gülümse adlı programa konak olan Kurtuluş Kuş eşinin bir hafta önce düşük yaptığını ve bebeklerini kaybettiğini açıkladı.

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