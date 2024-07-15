Ünlü şarkıcının kızı görkemli bir düğünle evlendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcının kızı görkemli bir düğünle evlendi

Romanya'nın ünlü şarkıcısı Adi Minune'nin en küçük kızı, 1000 kişinin katıldığı görkemli bir düğünle muradına erdi.

Adriana Simionescu ve eşi Nicu, kızları Noa'nın vaftizini kutladıkları 14 Temmuz 2024'te evlendiler. Parti lüks bir şekilde düzenlenmişti ve özellikle 1000'den fazla davetlinin mevcut olmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Sabah uyanıp her şeyin ayarlandığından emin olmak için büyük etkinliğin gerçekleşeceği lüks mekana giden Adrian Minune, sosyal medyadan bütün halkı düğüne paylaştığı şu paylaşımla davet etti:

"Canlarım ben hiçbir özel davet yapmadım, bugün kızım evleniyor. Karmen vaftiz annesi. Almanya’dan akrabalarım da geliyor. Dünyanın her yerinden tüm dostlarımı, yurttaşlarımı bekliyorum. Düğünümüz 20:00 - 24:00 saatleri arasın gerçekleşecek"

Adrian Minune, düğüne bir kaç saat kala Instagram hesabından gönderdiği mesajda ise "Burada her şeyi ayarlamaya çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Oldukça lüks bir ortamda gerçekleşen düğüne Romanya sosyetesinin önde gelen isimleri katıldı.

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