Ünlü şarkıcının tasmasız köpeği başka köpeğe saldırıp öldürdü. Tasmasız büyük köpek mi gezdirilir?

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcının tasmasız köpeği başka köpeğe saldırıp öldürdü. Tasmasız büyük köpek mi gezdirilir?
Şarkıcı Banu Parlak’ın tasmasız köpeği ufak bir köpeğe dakikalarca saldırarak öldürdü.

Son günlerde başıboş köpekler ve tasmasız köpekler hem hayvanların hem de insanlarını canını tehlikeye atıyor.

Şarkıcı, güzellik merkezi sahibi ve fenomen Banu Parlak’ın tasmasız gezdirdiği köpeği, başka bir köpeğe saldırdı.

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Dakikalarca küçük köpeğe saldıran Parlak’ın köpeğini kimse durduramadı. Site sakinlerinin de araya girmeye çalıştığı ama köpeğe engel olamadığı görülüyor. Yaralanan köpek öldü.

Ölen köpeğin sahipleri ise isyan etti. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan köpeğin sahipleri “Banu Parlak katildir. Tasmasız köpeği bizim köpeğe saldırdı.” dedi.

Ayrıca şikayet üzerine Parlak ifade verdi. Olay sosyal medyada da infial yarattı.

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