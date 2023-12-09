Ünlü şarkıcının yeni aşkı eski sevgilisinin arkadaşı. Sevgilisini öve öve bitiremedi

Habertürk'te yer alan bilgilire göre, Selena Gomez, Justin Bieber ile yaşadığı uzun süreli aşkın ardından yeni bir sevgili bulduğunu geç de olsa açıkladı. Ünlü şarkıcının yeni aşkı, Justin Bieber’ın yakın arkadaşı ve birlikte çalıştığı müzik yapımcısı Benny Blanco oldu.

Benny Blanco ile aşk yaşadığı iddiaları hayran sayfasında konuşulan Selena Gomez, ilişkisiyle ilgili yorumlara sessiz kalmadı. Çok mutlu olduğunu ve yeni sevgilisinin ona bugüne kadar birlikte olduğu herkesten daha iyi davrandığını söyledi.

Selena Gomez, bu aşk iddialarını tartışan hesaplara sadece beğeni atmakla kalmadı, yorum bölümüne de girerek “Evet, onunla birlikteyiz” diye yazdı. Gomez, bu yorumu birkaç kez daha tekrarladı. Takipçileri, “Bu işte bir tuhaflık var” diyerek Selena Gomez’in hesabının hacklendiğini öne sürdü.

Ünlü şarkıcı, yanlış anlaşılmayı önlemek için Benny Blanco ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Selena Gomez, “O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey. Bugüne kadar birlikte olduğum herkesten daha iyi. Bu bir gerçek” diye yazarak Benny Blanco ile olan ilişkisini doğruladı.