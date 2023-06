Ünlü şarkıcıya sahnede telefon fırlattılar! Son durumunu paylaştı

Best F'n Night Of My Life' isimli turnesi kapsamında New York'ta müzikseverlerle buluşan ABD'li şarkıcı Bebe Rexha, sahnede parçalarını seslendirdiği sırada dinleyicilerden gelen sert bir cisimle saldırıya uğradı.

SAHNEDE TELEFONLU SALDIRI

Konser esnasında gözüne bir telefon isabet eden Rexha, acıyla yere yığıldı. Rexha'nın ekibi Bebe Rexha'ya yardim etmek için sahneye koştu. Ünlü şarkıcının yüzünde yaralar oluştuğu görüldü. İlk müdahelenin ardından Bebe Rexha’nın yüzüne üç dikiş atılması gerektiği açıklandı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

NYPD ekipleri olayın ardından çalışmalarına hemen başlarken, konserde cep telefonunu Rexha’ya fırlattığı düşünülen Nicolas Malvagna ise tutuklandı. Güvenlik güçleri Malvagna’nın telefonunu bir silah olarak kullandığı için hatırı sayılır bir suçlamayla yüzleşeceğini öne sürdü.

"BEN İYİYİM"

33 yaşındaki ünlü şarkıcı, yaşadığı olayın ardından yaralarını gözler önüne serdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Bebe Rexha, bu paylaşımıyla takipçilerine, "Ben iyiyim" mesajını verdi. Takipçileri Rexha'ya geçmiş olsun mesajlarıyla destek oldu.