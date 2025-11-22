Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos’ta Yeniköy’de evlenmişti.

Efsane şovmen, bir yayında yıllar sonra şu çarpıcı sözleri söylemişti: "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür diliyorum. Ama bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım."

Bu sözlerle 2001’de evlendiği eski eşi Sedef Altuntaş’a gönderme yaptığı iddia edilmişti.

GÜLSEREN ERBİL’DEN İLK TEPKİ

Bu açıklamalar sonrası eşi Gülseren Erbil’le arası açılan Mehmet Ali Erbil, canlı yayına bağlanarak özür dilemiş ve aşkını şu sözlerle dile getirmişti: "Gülseren Erbil'i sevdim. Şu anda da ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Son ropörtajımda, o anlık söylenen bir şeydi. Gerçek olan ona aşkım. Size de Allah böyle bir aşk nasip etsin. Ben çok duygusal bir adamım, içime atıyorum."

Mehmet Ali Erbil o yayında eşinin küs olduğunu da belirtmiş, "Gülseren küs, gelmez" demişti.Gözler Gülseren Erbil’e çevrilmişti. Genç eş, sosyal medyada şu açıklamayı yapmıştı: "Kırıldığım noktalar oldu ama talihsiz bir açıklama olmuş. O aslında geçmişteki ilişkisinde 'keşke bırakmasaydım, başka birine aşık olmasaydım, ona gitmeseydim' gibi geçmişiyle ilgili konuşmuş. Ben kocamın beni sevdiğinden çok eminim. Zaten sevmese evlenmezdi. Onun dışında aramızda küslük olur. Şu an trip atabilirim. Barışırız, barışmayız. Ayrılırız, ayrılmayız. Evleniriz, evlenmeyiz. Magazin figürü ama lütfen gerçekten artık salın.”

BUGÜN KÖTÜ HABER GELDİ!

Tüm bu gelişmelerin ardından Mehmet Ali Erbil bugün bir programa katılacaktı. Ancak hayranlarını korkutan haber geldi: Programa saatler kala rahatsızlandı.

EVİNE ACİL DOKTOR ÇAĞRILDI

Daha önce “Kaçış Sendromu” ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil’in hastalığı tekrar nüksetti. Şiddetli vertigo geçiren ünlü şovmen programa katılamayacağını bildirdi. Evine doktor çağrıldı, muayene sonrası evinde istirahat altına alındı.

Öte yandan Gülseren Erbil de bir süre önce kendi sağlık sorunlarını açıklamış, "Çünkü ben bu ara biraz sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum. Sonuçlarım kötü çıktı. Bir parça alınması gerekiyor. Onlarla uğraşıyorum. Belki ciddi bir şey çıkabilir, belki çıkmayabilir. Anlayışınıza sığınıyorum ve moralim bozuk. O yüzden yazdığınız mesajlar da çok üzüyor beni" demişti.

İLK KEZ DETAYLARI AÇIKLADI!

Gülseren Erbil daha sonra paylaştığı videoda, "Başımda enfeksiyon varmış. Bir de ilaçlarımı düzenli kullanmadığım için, ondan olmuş" açıklamasını yapmış, ardından sevenlerine iyi haber vermişti: "Şimdi çok iyiyim Allah'a şükür."Takipçileri her iki isme de geçmiş olsun mesajları yağdırdı.