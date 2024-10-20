Ünlü spor yazarı Turgay Renklikurt hayatını kaybetti

Turgay Renklikurt'un ölümü spor camiasını yasa bürüdü.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Turgay Renklikurt’un 19 Ekim'de vefat ettiğini açıkladı.

Yayınlanan mesajda “Üyemiz Turgay Renklikurt’un vefatından büyük üzüntü duyduk. Gazeteci ve yazar olarak başarıyla yıllardır hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

TURGAY RENKLİKURT KİMDİR?

1943 yılında Adana’da doğdu. 1967 yılında mesleğe Atletin Sesi Dergisi’nde başladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Almanya Die Deutsche Sporthochschule’de atletizm ve spor tarihi ihtisası yaptı. 1971'de İstanbul Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı; bölüm şefliği ve enstitü müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Anadoluhisarı Spor Akademisi ve Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nda atletizm ve spor tarihi dersleri verdi. 1983 yılında öğretmenlikten ayrıldıktan sonra Cumhuriyet, Tan, Akşam, Yeni Yüzyıl, Güneş ve Takvim gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Ayrıca TRT’de spor ve sağlık konularında programlar sundu.

Atletizm, futbol ve güreş federasyonlarında eğitici ve yönetici olarak görev aldı. Alem FM ve Lig Radyo’da çalıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Dairesi Başkanlığı, Galatasaray Spor Kulübü ve Güreş Milli Takımı’nda kondisyonerlik yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere birçok kurumdan ödül aldı. Değişik konularda yazılmış sekiz kitabı yayımlandı. Sürekli basın kartı taşıyordu ve Almanca ile İngilizce biliyordu. Evli ve bir çocuk babasıdır.