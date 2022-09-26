Müge Anlı canlı yayında isyan etti: Bir kişinin çocuk istismarından tutuklanması için...

10. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki torunlarını arayan Dede Şemsettin Arslan ve eşi, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına başvurarak yardım istedi. Torunlarının kendisinden 10 yaş büyük Sibel isimli bir kadın tarafından alıkonulduğunu söyleyen aile, şikayetçi olacaklarını ve bir an önce torunlarının bulunmasını istedi. 36 gündür kayıp olan genç kız ise Müge Anlı ve ekibinin çalışmaları sonunda bulundu.

Bulunduktan sonra önlem amaçlı 2 gün devlet himayesine alınan 14 yaşındaki genç kız, işlemlerin ardından isteği üzerine ailesine teslim edilecek. Genç kızı kaçırma suçundan dolayı gözaltına alınan Sibel Hanım ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Genç kızı alıkoyduğu söylenen kadının serbest bırakılmasına tepki gösteren Müge Anlı ise "Bu çocuğumuzu alıkoyan 2 çocuk annesi kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Akyazı Cumhuriyet Başsavcımız Ufuk Turan'a buradan seslenmek istiyorum. Sayın başsavcım, sanırım size bazı fotoğraflar ve videolar iletilmedi. Bu çocuk baştan sona istismar edilmiş. Babaanne ve dede torunları bulunduğu için mutlular. Ama o kıza bunu yapan kişinin nasıl serbest kaldığını anlamıyorum" diyerek isyan etti.

Elindeki genç kızla ilgili görüntülerin olduğunu belirten Anlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kim olursanız olun bu durumun istismar olduğunu anlarsınız. Bir kişinin çocuk istismarından tutuklanması için daha hangi koşulların gerçekleşmesi gerekiyor? Bu kadın nasıl serbest olur? Ben bir gazeteciyim. Gazeteciler bir konuyu alır ortaya koyar, hem o konunun taraflarını hem de vatandaşların menfaatini düşünerek yayın yapar. Son zamanlarda bir sistem gelişti ve bu sistem hepimizi yaralıyor. Ben elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı. Ama o fotoğrafları ekrana vermem ve olayın sosyal medyada infial mi yaratması gerekiyor? Kim olursanız olun bu durumun istismar olduğunu anlarsınız. Bir kişinin çocuk istismarından tutuklanması için daha hangi koşulların gerçekleşmesi gerekiyor? Bu kadın nasıl serbest olur?"

Canlı yayında şüpheli şahsa seslenen Müge Anlı, "Fotoğrafları sosyal medyada yayınlamışlar. İnsanlar kendi çocuklarına bakmakta zorluk çekerken sen elin kızını alıp gece kulüplerine hangi menfaatle götürüyorsun?" dedi.