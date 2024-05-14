Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Hesabını soracağız

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Hesabını soracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Çiftçiler Gününde düzenlenen toplantıda fahiş fiyatlara dair bir açıklama yaparak, “Milletin boğazındaki lokmasına göz dikenlerden hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Piyasadaki fahiş fiyat artışları hakkında konuşan Erdoğan fiyat artışlarını yakından takip edeceklerini açıkladı.

Arz ve talep dengesini bozacak güce kadar ulaşan çıkar odaklarının da olduğunu aktaran Erdoğan, “Şunun bilinmesini isterim, milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız” ifadelerini kullandı.

"TARIM BİTTİ' DEMEK ART NİYETTİR"

Erdoğan, tarıma dair yapılan tarım bitti eleştirilerinin art niyetli olduğunu ve gündeme getirilen iddiaların gerçek dışı olduğunu iddia ederek:

Türkiye'de 'tarım bitti' demek büyük bir art niyetin işaretidir. Tarımla ilgili gerçek dışı iddialar gündeme getiriliyor. 2022 ile 2023'ün basit bir karşılaştırması bile muhalefetin diline dolanan iddiaların içinin boş olduğunu göstermeye yeterlidir.”

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“ET FİYATLARINI YAKINDAN İZLEDİK”

Et fiyatlarındaki artışın suni olduğunu ve bunu da izlediklerini belirten Cumhurbaşkanı: 2023 yılında ihracatı 31 milyar dolara ulaştırdık. Sertifikalı tohum üretimimiz 9 kar arttı, 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Hayvancılık özel önem verdiğimiz bir başka alan. Hayvancılık ülke tarımının geleceğidir. Et fiyatlarındaki suni artışları yakından izledik.

"FIRSATÇILARDAN HESAP SORACAĞIZ"

Fahiş fiyat artışlarını sadece piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceği buradaki herkesin malumudur. Bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yükselişte fırsatçılık vardır.

Milletin aşına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz, veremeyiz. Planlı tarımsal üretime geçilmesini sağlayacağız. Tarım yapılan tüm alanları kayıt altına alarak, destekten faydalanan çiftçi sayımızı artıracağız."

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