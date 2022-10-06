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Müge Anlı'da isyan ettiren sözler: Devlet İstanbul'da Afgan damadıma ev verdi

ATV ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı'nın programında bir skandala imza atıldı. Canlı yayında bir kadın, Afgan damadına 'devlet tarafından' ev verildiğini söyledi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 09:45
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Müge Anlı canlı yayınında isyan ettiren sözler: Devlet İstanbul'da Afgan damadıma ev verdi

Müge Anlı'da isyan ettiren sözler: Devlet İstanbul'da Afgan damadıma ev verdi
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Afgan ve Suriyeli sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken, Müge Anlı'ya katılan bir kadın, canlı yayında söyledikleriyle tartışma yarattı. Müge Anlı'ya katılan kadın, iktidarın Afgan damadına Beylikdüzü bölgesinde bir ev verdiğini söyledi.

"DEVLET AFGAN DAMADIMA EV VERDİ"

Müge Anlı'ya katılan bir kadın, şuan ki hükümetin, Afgan damadına Beylikdüzü bölgesinde bir ev verdiğini söyledi. Bu sözlerin ardından sosyal medya karıştı.

Türkiye’deki varlıkları tartışılmaya devam eden yasal ve kaçak Afgan ve Suriyeli sığınmacılara, hükümetin maddi yardımda bulunduğu iddialarına bir yenisi eklendi. Müge Anlı'ya katılan bir kadın, canlı yayında Afgan damadına “devlet tarafından” ev verildiğini söyledi.

Programa katılan kadın “Beylikdüzü'nde devletin verdiği bir ev var diyor damadım. Devlet nasıl bir ev vermiş bilmiyorum. Sitede kalmışlar” diye konuştu.

Daha önceden de Suriyeli ve Afgan mültecilerin devlet tarafından çeşitli kira, geçim, eğitim, alışveriş parası gibi maddi yardımlardan faydalandığı gündeme gelmişti.

 






 

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Galip Demir
6.10.2022 10:01
Akp Türk halkından başkasını çok sever ve yardım ederken saf Türk halkı oy verir ve iktidarda tutar  
 
kahraman
6.10.2022 09:47
hükümetin kendi kanalları bile gerçeği gizleyemiyor artık  
 
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