Müge Anlı'da isyan ettiren sözler: Devlet İstanbul'da Afgan damadıma ev verdi

Afgan ve Suriyeli sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken, Müge Anlı'ya katılan bir kadın, canlı yayında söyledikleriyle tartışma yarattı. Müge Anlı'ya katılan kadın, iktidarın Afgan damadına Beylikdüzü bölgesinde bir ev verdiğini söyledi.

"DEVLET AFGAN DAMADIMA EV VERDİ"

Müge Anlı'ya katılan bir kadın, şuan ki hükümetin, Afgan damadına Beylikdüzü bölgesinde bir ev verdiğini söyledi. Bu sözlerin ardından sosyal medya karıştı.

Türkiye’deki varlıkları tartışılmaya devam eden yasal ve kaçak Afgan ve Suriyeli sığınmacılara, hükümetin maddi yardımda bulunduğu iddialarına bir yenisi eklendi. Müge Anlı'ya katılan bir kadın, canlı yayında Afgan damadına “devlet tarafından” ev verildiğini söyledi.

Programa katılan kadın “Beylikdüzü'nde devletin verdiği bir ev var diyor damadım. Devlet nasıl bir ev vermiş bilmiyorum. Sitede kalmışlar” diye konuştu.

Daha önceden de Suriyeli ve Afgan mültecilerin devlet tarafından çeşitli kira, geçim, eğitim, alışveriş parası gibi maddi yardımlardan faydalandığı gündeme gelmişti.











