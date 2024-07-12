Cem Yılmaz'a lüks teknesi soruldu. Dolar kuru ile yanıt verdi

Nafaka krizi ile gündemde olan Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde lüks teknesini 55 milyon TL'ye sattığı iddiasıyla gündeme geldi.

2017 yılında 9 milyon TL'ye satın aldığı Azimut Magellano 66 marka teknesini, Ahu Yağtu, Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya gibi isimleri de ağırladığı bu tekneyi satmasıyla şaşkınlığa neden oldu.

Teknenin fiyatı hakkında muhabirlerin sorularına ilginç bir yanıt veren Yılmaz, "Bilmiyorum ki. Dolar ne kadar?" dedi.

Muhabirlerin “33'ü aştı” cevabına ise “O zaman 55 değildir” diyerek fiyatın kesin olmadığını belirtti.

Cem Yılmaz'ın bu sözleri, teknenin satış fiyatını muallakta bıraktı.

Bazı kaynaklarda, teknenin 55 milyon TL'ye satıldığı iddiası yer alırken, Yılmaz'ın açıklaması kafaları karıştırdı.

Peki, teknenin gerçek satış fiyatı ne? Bu sorunun cevabı şimdilik gizemini koruyor.

Cem Yılmaz'ın, lüks teknesini ne kadana sattığını zamanla öğreneceğiz gibi görünüyor.

CEM YILMAZ KİMDİR?

Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973'te İstanbul'da doğdu. Türk komedyen, oyuncu, senarist, yapımcı ve yönetmeni.

Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde sürdürdü, ancak mezun olmadan ayrıldı.

Kariyerine Leman dergisinde karikatürist olarak başladı ve ilk stand-up gösterisini 1995 yılında Leman Kültür'de gerçekleşti.

Cem Yılmaz, 1998 yılında "Her Şey Çok Güzel Olacak" filmiyle sinema dünyasına adım attı.

Ardından "G.O.R.A.", "A.R.O.G.", "Hokkabaz" ve "Yahşi Batı" gibi birçok başarılı filmde rol aldı ve senaryolarını yazdı.

Ayrıca, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile özel konserler verdi ve birçok markanın reklam yüzü oldu.

Cem Yılmaz, 2012 yılında Ahu Yağtu ile evlendi ve bu evlilikten bir oğlu oldu. Ancak çift, 2013 yılında boşandı.

Yılmaz, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve Türkiye'nin en tanınmış ve sevilen komedyenlerinden biri olarak bilinir.