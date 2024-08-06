Ünlü sunucu yeni imajıyla hayatını dolu dolu yaşıyor. Gelinim Mutfakta'dan bir anda ayrılmıştı

Nursel Ergin, "Gelinim Mutfakta"dan ayrılmış ve yerine Aslı Hünel gelmişti.

"Gelinim Mutfakta" programında uzun yıllar sunuculuk yapan Nursel Ergin, 2017 yılında dünyaevine girdiği Murat Akyer ile boşanıp kısa süre sonra barışmıştı.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü sunucu, yeni imajıyla dikkat çekti.

Güzel sunucu, uzun saçlarını kısacık kestirdi ve yeni imajını da sosyal medyadan paylaştı.

Kısacık saçlarıyla poz veren güzel sunucuya hayranlarından yorum yağdı.

Kimi Nursel Ergin'in saçlarını çok beğenirken, kimi de sunucuyu ekranda göremedikleri için üzüldüklerini dile getirdi.

Nursel Ergin'in yeni görüntüsüne "Saçlar çok yakışmış", "Başka biri gibi olmuşsunuz", "Çok cool" yorumları geldi.

Güzek sunucu Ergin programı bırakmasından sonra şimdi de yeni imajı ve hayatı dolu dolu yaşamasıyla adından söz ettirdiği görüldü.

Birçok gittiği yeri sosyal medyadan paylaşan ünlü sunucu adeta, "hayatı dolu dolu yaşıyor" dedirtti.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk sunucu ve oyuncu.

İlk olarak "Var Mısın Yok Musun?" yarışma programıyla tanınan Ergin, burada gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Ergin, çocukluğunu Kasımpaşa Çocuk Yuvası'nda geçirmiş ve 18 yaşında yaptığı evlilikten Begüm adında bir kızı olmuştu.

Televizyon kariyerine TRT 1'de yayınlanan "Cam Kırıkları" dizisinde Suna karakteriyle adım atan Nursel Ergin, daha sonra Kanal D'de "Mutfağım" adlı yemek programını sunmuştu.

2015 yılında Show TV'ye transfer olan Ergin, "Nursel'in Mutfağı" adlı programla izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

2017 yılında medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Akyer ile evlenen Nursel Ergin, son olarak Kanal D'de yayınlanan "Gelinim Mutfakta" programının sunuculuğunu yapmıştı.