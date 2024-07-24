Ünlü sunucuyu kocası kurtarmış

Her şeyin Karadağ Sahili'ndeki kumsalda gerçekleştiğini söyleyen güzel sunucu "Neyse ki o Vojislav Milošević oradaydı. Yoksa şimdi hayatta olmam mümkün değildi" diye konuştu.

Jeremić, güneşlenip kitap okuduğu sırada aniden vücudunun yanmaya başladığını, bunun üzerine serinlemek için denize atladığını ama çok geçmeden göğsünde korkunç bir ağrı hissedip boğulmaya başladığını belirtti.

Olaylar yaşanırken yakın bir zaman önce boşandığı eşinin hızlı tepki vererek kendisini alelacele sudan çıkartıp hastaneye götürdüğünü ve yapılan tetkikler sonucunda kalp krizi geçirdiğinin anlaşıldığını söyledi.