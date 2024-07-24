Ünlü sunucuyu kocası kurtarmış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü sunucuyu kocası kurtarmış

Sırbistan'da yayın yapan Pink TV'nin sabah programı sunucusu Jovana Jeremić, geçtiğimiz günlerde yaz tatilinde yaşadığı talihsiz durumu hüzünlü bir şekilde izleyicileriyle paylaştı.

Her şeyin Karadağ Sahili'ndeki kumsalda gerçekleştiğini söyleyen güzel sunucu "Neyse ki o Vojislav Milošević oradaydı. Yoksa şimdi hayatta olmam mümkün değildi" diye konuştu.

Jeremić, güneşlenip kitap okuduğu sırada aniden vücudunun yanmaya başladığını, bunun üzerine serinlemek için denize atladığını ama çok geçmeden göğsünde korkunç bir ağrı hissedip boğulmaya başladığını belirtti.

Olaylar yaşanırken yakın bir zaman önce boşandığı eşinin hızlı tepki vererek kendisini alelacele sudan çıkartıp hastaneye götürdüğünü ve yapılan tetkikler sonucunda kalp krizi geçirdiğinin anlaşıldığını söyledi.

d4ee815573ab29f2a82a.jpeg

2854903-jovana-jeremic-2-ff.jpg

Son Haberler
Vekil çocuklarına Meclis kıyağı. Sadece Destici'nin kızı yokmuş. Dikkat çeken Bahçeli detayı Gündem
Vekil çocuklarına Meclis kıyağı. Sadece Destici'nin kızı yokmuş. Dikkat çeken Bahçeli detayı
Fenerbahçe'ye uğurlu hakem Spor
Fenerbahçe'ye uğurlu hakem
Beti benzi atmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Beti benzi atmak deyimi ne anlama geliyor?
Bakan Şimşek’ten rezerv açıklaması Ekonomi
Bakan Şimşek’ten rezerv açıklaması
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Özgür Özel’e tehdit Gündem
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Özgür Özel’e tehdit
Merkez Bankası’ndan flaş Suudi Arabistan kararı. Durduruldu Ekonomi
Merkez Bankası’ndan flaş Suudi Arabistan kararı. Durduruldu
Yıldız isim köpek katillerine sessiz kalamadı. Bunu yapan insan olamaz Dünya
Yıldız isim köpek katillerine sessiz kalamadı. Bunu yapan insan olamaz