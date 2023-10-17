Ünlü Televizyon kanalı Filistin haberleri için özür diledi

Dünyaca ünlü Televizyon kanalı BBC Filistin haberlerinde çifte standart uyguladığı iddialarından sonra, “Kullandığımız ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ve izleyicileri yanlış yönlendirdiğini kabul ediyoruz" diyerek canlı yayında özür diledi.

Ünlü Televizyon kanalı Filistin haberleri için özür diledi

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, İsrail-Filistin-Hamas haberinde kullandığı dil nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, BBC "Hamas'ın saldırılarını kınaması" için sunucunun Filistin'in İngiltere temsilcisine baskısı ve ardından yaptığı 'taraflı' haberler nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek eylemleri öncesi de BBC'nin merkez binasına kırmızı boya atıldı.

Tartışmaların ardından BBC, Filistin'e destek eylemlerine ilişkin haberinde "göstericilerin Hamas'ı desteklediği" ifadelerini kullandığı için özür diledi.

BBC SPİKERİ CANLI YAYINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Bir süre önce BBC News'te hafta sonu yapılan bazı Filistin'e destek yürüyüşlerinden bahsederken, Britanya'nın farklı yerlerinde yapılan bazı yürüyüşlerde protestocuların Hamas'ı destekleyen ifadeler kullandığını söylemiştik. Kullandığımız ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ve Filistin'e destek yürüyüşleri konusunda izleyicileri yanlış yönlendirdiğini kabul ediyoruz"

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