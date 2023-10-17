Filistin’i destekleyen ünlü isim gözaltına alındı

İsrail polisi, Filistinli şarkıcı Dellal Ebu Amine’yi sosyal medyada “Filistin’i desteklediği ve İsrail karşıtı paylaşımlar yaptığı” gerekçesiyle gözaltına aldı.

İsrail polisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Nasıra kentinde yaşayan sosyal medyada etkili şarkıcının “Filistin’i desteklediği ve olayları kışkırttığı” şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Filistinli şarkıcının polisin gözaltı süresinin uzatılması yönündeki talebi üzerine Nasıra Sulh Ceza Mahkemesine sevk edileceği aktarıldı.

DELLAL EBU AMİNE KİMDİR?

Tam adıyla Dalal Ghazi Muhammad Abu Amneh1983 yılında Filistin'in kuzeyindeki Nasıra kentinde doğdu.

Aynı zamanda İsrail Teknoloji Enstitüsü'nden beyin bilimleri ve nörofizyoloji alanında araştırma doktorudur.

Amine, Filistin ve Arap dünyasında düzenlenen onlarca festivalde insani yardım faaliyetlerini desteklemedeki rolü nedeniyle ödüle layık görüldü.

Tunus'ta düzenlenen Arap Devletleri Yayın Birliği Festivali'nde Arap dünyasındaki sanatsal mirasın korunmasına katkıda bulunmak alanında ödüller aldı.

Houston'daki Filistin Festivali'nde örnek bir Filistinli kadın, Lady of the Land Vakfı tarafından Filistin'in En İyi Sanatçı Kişiliği, Filistin Kültür Bakanlığı tarafından Filistin'in en iyi kadın figürleri ödülüne layık görüldü.