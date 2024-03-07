Ünlü ton balığı markasında cıva bulundu. Tüm marketlerden toplatılma emri verildi

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü ton balığı markasında cıva bulundu. Tüm marketlerden toplatılma emri verildi
Almanya merkezli ton balığı üreticisi Interfood Lebensmittelgrosshandel GmbH, bir üretim partisinde 'cıva' bulunduğunu açıklayarak ürünlerini acilen geri çağırdı.

Marketlerden geri toplatılan markalı ve tavuk eti ürünlerine, bir de ton balığı eklendi.

Firma, müşterilerine "kesinlikle yemeyin" diye uyardı.

Firmanın ton balıkları, yurt dışında yaşayan Türkler tarafından da tercih ediliyor.

Son zamanlarda birçok gıda fabrikasında ortaya çıkan üretim sorunları, müşterileri tedirgin ediyor.

Almanya'da bir skandal daha yaşanırken, hatalı üretim ve sağlığa zararlı ürünler sebebiyle geri çağırma kararı bu sefer bir ton balığı için alındı.

Almanya merkezli ton balığı tedarikçisi Interfood Lebensmittelgrosshandel GmbH, 05.02.2024 son kullanma tarihli 100 gram paketli ton balıklarını geri çağırdığını bildirdi.

Yetkililer, ürünün tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu ton balığının içerdiği cıva seviyesinin ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini ifade etti.

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GURBETÇİ TÜRKLER BÜYÜK RİSK ALTINDA

Ton balığı, salatadan birçok yemeğe kadar kullanılan bir ürün olduğu bildirildi.

Almanya'da, özellikle Türklerin yoğun olduğu Kreuzberg gibi bölgelerde birçok markette satıldığı ifade edildi.

Bu yüzden uyarı yapan yetkililer, ikaz metnini Türkçe olarak da paylaştı.

Geri alınan ürünün bilgileri şu şekilde:

Ürün adı: BILLA GENUSSWELT TONNO A PINNE GIALLE AFFUMICATO

Ürün birimi: 100 gr

Son kullanma tarihi: 05/02/2024

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