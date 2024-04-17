Ünlü çay markasında kanserojen madde tespit edildi. Marketlerden acil olarak toplatılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü çay markasında kanserojen madde tespit edildi. Marketlerden acil olarak toplatılıyor
Bitki çayı tutkunları için kaygılandıran bir gelişme, Kings markasının ürünlerinde yaşandı. Bu markanın ürettiği kuru defneyaprağı çaylarında, kanserojen etkiye sahip zararlı bileşenlerin bulunduğu belirlendi.

Kings markası altında satılan kurutulmuş defneyaprağı çaylarıyla ilgili olarak bitki çayı tüketicilerini ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı.

Bu ürünlerde, kansere neden olabilen zararlı kimyasalların varlığı belirlendi.

Edinilen son bilgilere göre, Kings'in defne yaprağı çaylarında, kanserojen etkisi olan polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) saptandı.

Bu kimyasallar, bağışıklık sistemi bozukluklarına ve mide, pankreas, akciğer, kolon, deri kanserleri gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimler neticesinde, Mayıs 2026 son kullanma tarihine sahip 50 gram ve 1 kilogramlık paketlerdeki Kings defneyaprağı çaylarının bu durumdan etkilendiği tespit edildi.

defne-yapragi-cayi-faydalari.webp

Kings firmasının yaptığı açıklamaya göre, Mayıs 2026 son kullanma tarihli 50 gram ve 1 kilogramlık paketlerdeki defneyaprağı çaylarının kullanılmaması gerektiği konusunda tüketiciler uyarıldı.

Bahsedilen ürünlerin piyasadan çekilmesi amacıyla gerekli adımların atıldığı bildirildi.

Tüketicilere, satın aldıkları Kings defneyaprağı çaylarının ambalajını inceleyerek son kullanma tarihini ve üretim kodunu kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Zararlı kimyasalların kaynağı kesin olarak bilinmemekle birlikte, üretim ya da paketleme sürecinde meydana gelmiş bir hata olabileceği üzerinde duruluyor.

unlu-cay-markasinda-kanserojenli-madde-tespit-edildi-marketlerden-apar-topar-toplaniyor-6-r8ep1ys5.jpg

İlgili Haberler
Ünlü ton balığı markasında cıva bulundu. Tüm marketlerden toplatılma emri verildi
Son Haberler
Kuyumcular bile satıyor. Altın için kritik uyarı Ekonomi
Kuyumcular bile satıyor. Altın için kritik uyarı
Orkide bakımında dikkat çeken yöntem. Hızlı çiçek açması için mutlaka deneyin Yaşam
Orkide bakımında dikkat çeken yöntem. Hızlı çiçek açması için mutlaka deneyin
Yılmaz Vural'ın kaderi Uşak'ta belli olacak Spor
Yılmaz Vural'ın kaderi Uşak'ta belli olacak
Beşiktaş'ın eski yıldızı Trabzonspor'a doğru. Görüşmeler başladı Spor
Beşiktaş'ın eski yıldızı Trabzonspor'a doğru. Görüşmeler başladı
100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü Otomotiv
100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü
Sucuk kızartırken yarım bardak eklemeniz yetiyor. Tadı damaklarda bırakan yöntem ortaya çıktı Yaşam
Sucuk kızartırken yarım bardak eklemeniz yetiyor. Tadı damaklarda bırakan yöntem ortaya çıktı