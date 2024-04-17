Ünlü çay markasında kanserojen madde tespit edildi. Marketlerden acil olarak toplatılıyor

Kings markası altında satılan kurutulmuş defneyaprağı çaylarıyla ilgili olarak bitki çayı tüketicilerini ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı.

Bu ürünlerde, kansere neden olabilen zararlı kimyasalların varlığı belirlendi.

Edinilen son bilgilere göre, Kings'in defne yaprağı çaylarında, kanserojen etkisi olan polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) saptandı.

Bu kimyasallar, bağışıklık sistemi bozukluklarına ve mide, pankreas, akciğer, kolon, deri kanserleri gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimler neticesinde, Mayıs 2026 son kullanma tarihine sahip 50 gram ve 1 kilogramlık paketlerdeki Kings defneyaprağı çaylarının bu durumdan etkilendiği tespit edildi.

Kings firmasının yaptığı açıklamaya göre, Mayıs 2026 son kullanma tarihli 50 gram ve 1 kilogramlık paketlerdeki defneyaprağı çaylarının kullanılmaması gerektiği konusunda tüketiciler uyarıldı.

Bahsedilen ürünlerin piyasadan çekilmesi amacıyla gerekli adımların atıldığı bildirildi.

Tüketicilere, satın aldıkları Kings defneyaprağı çaylarının ambalajını inceleyerek son kullanma tarihini ve üretim kodunu kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Zararlı kimyasalların kaynağı kesin olarak bilinmemekle birlikte, üretim ya da paketleme sürecinde meydana gelmiş bir hata olabileceği üzerinde duruluyor.