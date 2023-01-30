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Güzel oyuncu genç yaşta hayatını kaybetti

24 ve Star Trek: Picard gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Annie Wersching hayatını kaybetti. 45 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 09:42
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Ünlü ve güzel oyuncu Annie Wersching 45 yaşında hayatını kaybetti.

Güzel oyuncu genç yaşta hayatını kaybetti
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Bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alan 24’te FBI ajansı Renee Walker karakterine hayat veren  Annie Wersching'ten kahreden haber geldi. 

45 yaşındaki güzel oyuncu Annie Wersching’in hayatını kaybettiği açıklandı. 2020 yılından beri kanserle mücadele eden oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. 

Oyun dünyasının son yıllardaki en popüler oyunu olarak bilinen The Last of Us’ta Tess karakterini de seslendiren Wersching’in ardından oyunun yaratıcısı Neil Druckmann, “Güzel bir sanatçıyı ve insanı kaybettik. Kalbim parçalandı. Düşüncelerim ve dualarım sevdikleriyle” dedi.

Star Trek: Enterprise, The Vampire Diaries, Marvel’s Runaways ve Star Trek: Picard gibi yapımlarda oynayan Wersching’in üç çocuğu vardı.

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Vatandaş
30.01.2023 10:10
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun  
 
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