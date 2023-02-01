‘Elvan Dalton’ adıyla bilinen şarkıcı Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Sahne adı 'Elvan Dalton' olan ve aynı adlı şarkısıyla tanınan 56 yaşındaki Elvan Yılmaz, dün akşam geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

‘Çalgı Çengi’ filminin müzikleriyle de bilinen Elvan Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Yılmaz’ın ailesi, yakınları ve müzik dünyasından pek çok isim katıldı.

Yılmaz, Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ELVAN YILMAZ KİMDİR

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 1966'da dünyaya gelen Elvan Yılmaz, küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. Sahne hayatına düğünlerde yaptığı müzikle adım atan Yılmaz, darbuka ve bağlamasıyla birçok ünlü sanatçıya da eşlik etti.

Elvan Yılmaz, 2010'da gösterime giren 'Çalgı Çengi' adlı sinema filminde Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in 'Elvan Dalton' adlı şarkısını seslendirmesiyle ünlenmişti.