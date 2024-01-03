Ünlülerin tapu kaydı davasında flaş karar! Şimdi memurlar düşünsün

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlülerin tapu kaydı davasında flaş karar! Şimdi memurlar düşünsün
Bölge Adliye Mahkemesi, 136 ünlü ismin kişisel verilerini ihlal ederek gayrimenkul kayıtlarını sorgulayan iki tapu personeli hakkında verilen 3 yıl hapis cezasını az buldu.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul’da Fatih İlçe Tapu Müdürlüğü’nde görevli iki personelin birçok kişiye ait taşınmaz bilgilerini yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi.

Soruşturma sonunda tapu memurları Rıza K. ve Yusuf D.'nin yetkileri olmadığı halde toplamda 136 kişinin taşınmaz mülk ve nüfus kayıtlarına ulaştıkları belirlendi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı raporda; Rıza K. ve Yusuf D.'nin, sanat ve iş dünyasından pek çok ismin bilgilerine baktığını ortaya koydu.

Raporda; aralarında Hülya Avşar, Aleyna Tilki, Şeyma Subaşı, Sinem Kobal, Yıldız Tilbe, Berrak Tüzünataç, İrem Sak, Simge Sağın, Bensu Soral, Burcu Biricik, Mazhar Alanson, Serdar Ortaç, Nagehan Alçı, Bade İşcil, Yasmin Erbil ve Seranay Sarıkaya’nın da aralarında olduğu yüzlerce ünlünün bilgilerine bakıldığı yer aldı.

Tapu personellerinin ayrıca gayrimenkul ve taşınmazlarını kontrol ettiği 43 ünlünün TC kimlik numarası aracılığıyla Nüfus ve Vatandaşlık Portalı’na girip eş, kardeş, anne, baba incelemesi yaptığı belirlendi.

KARAR BAM'DAN DÖNDÜ

İki şüpheli kişisel verileri hukuksuz olarak ele geçirdikleri gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildiler. Bölge Adliye Mahkemesi, BAM, Rıza K. ve Yusuf D.'nin, her mağdur için ayrı ayrı ceza alması gerektiği görüşüne yer verdi.

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