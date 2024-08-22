UNRWA'dan kritik açıklama: Artık Gazze'de güvenli hiçbir bölge yok. İnsanlar sanki ölümü bekliyor

UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar adeta ölümü bekliyormuş gibi." ifadelerini kullandı.

Wateridge, İsrail'in "insani bölge" olarak tanımladığı alanların savaşın ön cephelerine dönüştüğünü ve Gazzelilerin bu bölgelerden sadece birkaç blok ötede kaldığını vurguladı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, en az 40.223 Filistinli yaşamını yitirdi. Ölenlerin 16.480'inin çocuk, 10.980'inin ise kadın olduğu belirtilirken, 92.981 kişi de yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu ve sivillerin sığındığı hastaneler ile eğitim kurumlarının da hedef alındığı, sivil altyapının ciddi şekilde tahrip edildiği bildirildi.