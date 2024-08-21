Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var

Şirket, bu kararın ardında, müşterilerin markaların kendi satış kanallarını tercih etme eğiliminin yattığını belirtti.

2018 yılında faaliyete geçen Afound, ilk olarak fiziksel mağazalarla hizmet vermeye başlamış, ardından online platformlara yönelerek daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflemişti.

Ancak İsveç, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren Afound, müşteri beklentilerini karşılayamadığı için kapanma kararı almak zorunda kaldı.

"YETERLİ TALEP GÖRMÜYORUZ"

H&M, Afound'u kapatma kararını açıklarken, "Afound'un mevcut konumunu değerlendirirken, markaların müşteri ilişkilerini güçlendirmek adına satışlarını giderek daha fazla kendi kanalları üzerinden yapmayı tercih etmeleri nedeniyle yeterli talep görmüyoruz" ifadelerine yer verdi.

2018 yılında çeşitli markaların indirimli ürünlerini sunmak amacıyla fiziksel mağazalarla faaliyetlerine başlayan Afound, zamanla stratejisini değiştirerek çevrimiçi satışlara yöneldi. Bu değişiklikle birlikte Afound, İsveç, Almanya ve Hollanda gibi yedi Avrupa ülkesinde kıyafet satışını genişletmeyi hedefledi.

Ancak, beklentilerin altında kalan talep nedeniyle H&M, bu konsepti sona erdirme kararı aldı.