Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu

"3 BİN 700 LİRAYA ULAŞACAK"

Yıldırımtürk, "Yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 38'e gerilemesi bekleniyor, ancak bu en iyimser tahmin. Dolar/TL’nin de bu seviyelerde yıl sonunu kapatması bekleniyor. Eğer enflasyon hedeflenen seviyede düşmezse ve kurdaki yükseliş devam ederse, gram altın fiyatlarının yıl sonunda 3 bin 700 liraya ulaşabileceğini düşünüyorum" dedi.