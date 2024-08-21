Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu

Ekonomist Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın ve dolar yatırımcılarına yönelik önemli uyarılarda bulunarak, gram altında olası büyük hareketlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.
Yıldırımtürk, yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 38 olarak belirlenmesine rağmen, en iyimser beklentinin yüzde 40-42 arasında olduğunu dile getirdi.
2024 yılında altının, güvenli liman olarak önemini koruyacağını belirten Yıldırımtürk, merkez bankaları ve yatırımcıların altın alımlarını artırmaya devam ettiğini ifade etti.