Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu

Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Kaynak: CNBC-e

Döviz kurları ve altın fiyatlarında yaşanan rekor artışlar durdurulamıyor.

1/10
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu 1

Ekonomist Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın ve dolar yatırımcılarına yönelik önemli uyarılarda bulunarak, gram altında olası büyük hareketlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Yıldırımtürk, yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 38 olarak belirlenmesine rağmen, en iyimser beklentinin yüzde 40-42 arasında olduğunu dile getirdi.

2024 yılında altının, güvenli liman olarak önemini koruyacağını belirten Yıldırımtürk, merkez bankaları ve yatırımcıların altın alımlarını artırmaya devam ettiğini ifade etti.

2/10
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu 2

Altın ve para piyasaları uzmanları Zafer Ergezen ve Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarıyla ilgili beklentilerini paylaştılar. Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, merkez bankaları 2024'ün ilk yarısında 483 ton altın alarak rekor bir seviyeye ulaştı.

3/10
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu 3

ONS ALTIN 2 BİN 500 DOLAR OLACAK

Zafer Ergezen, yıl başından bu yana altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentilerin devam ettiğini belirterek, Fed’in faiz indirimlerinin ve jeopolitik risklerin altının güvenli liman algısını güçlendirdiğini söyledi.

Ergezen, ons altının yıl sonunda 2 bin 450 - 2 bin 500 dolar aralığında kalmasını beklerken, ekonomik iyimserliğin artması durumunda gümüş fiyatlarının altını geçebileceğini öngördü. Yatırımcılara, portföylerinde gümüş ve altın gibi metaller bulundurmalarını tavsiye etti.

4/10
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu 4

Mehmet Ali Yıldırımtürk ise, 2024 yılının altının yılı olabileceğini belirterek, gram altının 2 bin liradan 2 bin 700 liraya hızla yükseldiğini hatırlattı. Eylül ayında Fed’in faiz indirimine gitmesi durumunda gram altının 3 bin lira seviyelerine çıkabileceğini söyledi. Yıldırımtürk, dolar/TL’nin altın fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü vurguladı ve Temmuz ayında yüksek enflasyon verileri nedeniyle yatırımcıların altına yöneldiğini belirtti.

5/10
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu 5

"3 BİN 700 LİRAYA ULAŞACAK"

Yıldırımtürk, "Yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 38'e gerilemesi bekleniyor, ancak bu en iyimser tahmin. Dolar/TL’nin de bu seviyelerde yıl sonunu kapatması bekleniyor. Eğer enflasyon hedeflenen seviyede düşmezse ve kurdaki yükseliş devam ederse, gram altın fiyatlarının yıl sonunda 3 bin 700 liraya ulaşabileceğini düşünüyorum" dedi.

6/10
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu 6

Altın fiyatlarındaki hareketlilik de dikkat çekiyor. ABD'de faiz indirimi beklentileri, Rusya-Ukrayna çatışmalarının tırmanması ve Çin'in yeniden altın alımı yapabileceğine dair haberler, altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Piyasalarda gram altın fiyatı 2 bin 745 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı 2800 lirayı aştı.

7/10
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu 7

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 745 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar/TL kurundan destek bularak 2 bin 757 lirayı test eden gram altın, günü yüzde 0,79 artışla 2 bin 738 liradan kapattı. Aynı saatlerde çeyrek altın 4 bin 569 liradan, cumhuriyet altını ise 18 bin 206 liradan satılıyor.

8/10
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu 8

Dün altının ons fiyatı, günü 2 bin 514 dolarla rekor seviyede kapattı. Şu anda ons altın yüzde 0,10 artışla 2 bin 517 dolardan işlem görüyor. ABD'de Fed’in toplantı tutanakları ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapılacak açıklamalar, altın fiyatlarında oynaklığa neden olabileceği belirtiliyor.

9/10
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu 9

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

10/10
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu 10
İlgili Haberler
Karısının cesediyle karakola gidip teslim oldu. Otomobilde bıçaklayarak öldürdü
Van Bronckhorst canlı yayında iki yıldıza kapıyı gösterdi. Biletlerini kesti
Bunlar da İlginizi Çekebilir
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Memur ve emekli zammı için 3'lü hesap. Milyonlar bu haberi bekliyordu
Memur ve emekli zammı için 3'lü hesap. Milyonlar bu haberi bekliyordu
Yatırım stratejisi belirlerken nelere dikkat etmeliyiz?
Yatırım stratejisi belirlerken nelere dikkat etmeliyiz?
Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı
Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı
Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek
Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek
Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu
Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu