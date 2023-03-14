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Yılın ilk kraliyet düğünü yapıldı

2023 yılının ilk kraliyet düğünü kayıtlara geçti. Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın büyük kızı 26 yaşındaki Prenses İman ile 28 yaşındaki Jameel Alexander Thermiotis Amman'da hayatını birleştirdi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 09:02
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Ürdün Kralı Abdullah'ın kızı Prenses İman evlendi

Yılın ilk kraliyet düğünü yapıldı
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 2023 yılının ilk kraliyet düğünü Amman'da yapıldı. Çünkü gelin, Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın büyük kızı 26 yaşındaki Prenses İman'dı. Geçen yıl hem büyük kızlarının hem de büyük oğullarının nişanını duyuran çift, ilk evlat mürüvvetini de gördü.

Prenses Iman, 28 yaşındaki Jameel Alexander Thermiotis ile Amman'da hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü Ürdün TV'sinde canlı olarak yayınlandı.

Damat, gelinin parmağına yüzüğünü taktı, iki genç ömür boyu aynı çatının altında güzel ve zor günleri paylaşacaklarına dair söz verip imzaları attılar.

.ANNE VE BABALARI MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKTÜ
Ardından da yeni yuvalarının huzurlu ve uzun ömürlü olması için dualar edildi. O sırada her ikisi de henüz 20'li yaşlarında olan gelin ve damadın anne ve babaları ise mutluluk gözyaşları döktü.

Geçen hafta düzenlenen kına gecesiyle bekarlığa veda eden Prenses İman, düğününde sade ama çok şık bir gelinlik giydi. Genç çiftin mutluluğu ve heyecanı yüzlerine yansıyordu.

Prenses İman ile Jameel Thermiotis, geçen yılın yaz aylarında nişanlandılar. Mutlu haberi gelinin annesi Rania, Instagram hesabından duyurdu. Nikahın ardından Kral Abdullah ile Kraliçe Rania, kızları İman ve damatları Jameel ile birlikte poz verdi.

Venezuela doğumlu bir iş insanı olan Jameel Alexander Thermiotis, Prenses İman'dan üç yaş büyük, yani 28 yaşında. Ürdün sarayının damadı, New York'ta yaşıyor ve orada kurulu olan bir şirketin de ortaklarından. Genç adamın babasının Yunan asıllı Alexandros Thermiotis annesinin ise Corina Hernández olduğu belirtiliyor.

 

Kaynak Hürriyet/ Kelebek

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