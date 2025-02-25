Suudi Arabistan’ın dış ticaret fazlasında sert düşüş

Suudi Arabistan’ın dış ticaret fazlası, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %56 oranında azalarak 15,3 milyar Suudi riyali seviyesine düştü. Ülkenin ticaret dengesi, özellikle petrol ihracatındaki gerileme ve ithalatın rekor seviyeye ulaşması nedeniyle önemli bir düşüş yaşadı.

Aralık 2024’te toplam ihracat, yıllık bazda %2,8 düşüşle 94,3 milyar riyal olarak gerçekleşti. Bu gerilemenin başlıca sebebi, Suudi Arabistan’ın ana gelir kaynağı olan petrol ihracatındaki %10’luk düşüştü. Petrol ihracatı, toplam ihracatın %68,8’ini oluşturdu. Suudi Arabistan’ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Çin %13’lük payla ilk sırada yer alırken, onu Güney Kore (%10,4) ve Japonya (%10,3) takip etti.

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Öte yandan, ithalat tarafında ise önemli bir artış yaşandı. Suudi Arabistan’ın toplam ithalatı %27,1 yükselerek son sekiz yılın en yüksek seviyesi olan 79 milyar riyale ulaştı. Özellikle makine, elektrikli ekipman ve parçalarının ithalatı %44 artarak toplam ithalatın %25,5’ini oluşturdu. Ulaşım araçları ve parçalarının ithalatı ise %8,4 artış göstererek toplam ithalatın %14,8’ini kapsadı.

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Suudi Arabistan’ın en büyük ithalat tedarikçisi Çin oldu ve ülkenin toplam ithalatındaki payı %23,5’e ulaştı. Çin’i, %9,1 ile ABD ve %5,4 ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

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Bu veriler, Suudi Arabistan’ın dış ticaretinde önemli değişimlerin yaşandığını gösterirken, ithalatın rekor seviyeye ulaşması ve petrol ihracatındaki düşüş, ülkenin ekonomik dengeleri açısından dikkatle izlenmesi gereken gelişmeler olarak öne çıkıyor.