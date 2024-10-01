Ürdün ve Irak hava sahasını kapattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ürdün ve Irak hava sahasını kapattı

İran'ın İsrail'e yönelik saldırı başlatmasının ardından Ürdün ve Irak hava sahasını kapattı. Ürdün, hava sahasını geçici olarak uçuşlara kapattığını açıkladı.

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, konuyla ilgili Irak resmi ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu.

Sadavi, "Hava sahasını, hava seyrüseferinin ve Irak'tan geçen uçakların güvenliğini sağlamak için kapattık." dedi.

Iraklı Bakan, ayrıca ülkedeki tüm havalimanlarında uçak seferlerini geçici olarak durdurduklarını aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e füze saldırısı başlattığını duyurmuş, bazı füzelerin Irak üzerinden geçtiği ileri sürülen görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.

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ÜRDÜN

Ürdün resmi ajansı PETRA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Misto, bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle hava sahasını kapatma kararı aldıklarını söyledi.

Hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını belirten Misto, kararın gelişmelere göre yeniden değerlendirileceğini ve gerekli bilgilendirmenin yolculara ve ilgili kurumlara yapılacağını aktardı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri de yaptığı açıklamada, İran'dan İsrail'e yüzlerce füze atıldığını belirterek halka güvenlikleri için evlerinde kalma çağrısında bulundu.

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