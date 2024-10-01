İran İsrail'in kalbini vuruyor. Biden acil toplantı kararı aldı

İran, İsrail kalbine füze saldırısı düzenliyor. Tel Aviv ve Kudüs'te siren sesleri duyulurken halk sığınaklara kaçıyor.

İran İsrail'e füze yağdırdı. Tam 500 füze fırlatıldı

İran'dan İsrail'e füze saldırısı. Tel Aviv ve Kudüs'te siren sesleri

BIDEN ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

ABD Başkanı Joe Biden, acil toplantı kararı aldı.

Biden, ABD'nin İsrail'i ve bölgedeki Amerikan personelini bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu belirtti.

Beyaz Saray ise Biden ve Harris'in durumu yakından takip ettiğini açıkladı.