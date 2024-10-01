İran İsrail'in kalbini vuruyor. Biden acil toplantı kararı aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İran İsrail'in kalbini vuruyor. Biden acil toplantı kararı aldı

ABD Başkanı Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarından sonra acil toplantı kararı aldı.

İran, İsrail kalbine füze saldırısı düzenliyor. Tel Aviv ve Kudüs'te siren sesleri duyulurken halk sığınaklara kaçıyor.

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BIDEN ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

ABD Başkanı Joe Biden, acil toplantı kararı aldı.

Biden, ABD'nin İsrail'i ve bölgedeki Amerikan personelini bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu belirtti.

Beyaz Saray ise Biden ve Harris'in durumu yakından takip ettiğini açıkladı.

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