﻿Üretici enflasyonu ÜFE açıklandı. Elektrik ve gazdaki artış yüzde 442 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu TÜFE ile birlikte Kasım ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ÜFE'yi de açıkladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %107,64 arttı

TÜİK'in verilerine göre üretici enflasyonunda en çok artan kalem. Elektrik, doğalgaz ve buharda yaşandı. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %146,43, imalatta %107,64, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %442,97 ve su temininde %114,41 artış olarak gerçekleşti. Elektrik gaz üretimi ve dağıtımdaki bu dev artış vatandaşa yansıyacak





Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %103,78, dayanıklı tüketim malında %93,87, dayanıksız tüketim malında %124,66, enerjide %337,34 ve sermaye malında %86,41 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %2,01 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,99 artış, imalatta %2,01 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %5,17 azalış ve su temininde %3,39 artış olarak gerçekleşti.





Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,88 artış, dayanıklı tüketim malında %2,62 artış, dayanıksız tüketim malında %2,68 artış, enerjide %4,24 azalış ve sermaye malında %2,83 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış; %64,45 ile ana metaller, %65,31 ile diğer ulaşım araçları, %74,89 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %442,97, diğer metalik olmayan mineral ürünler %203,36, ham petrol ve doğal gaz %202,77 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 6 alt sektör daha düşük, 23 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış; %5,17 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %2,02 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %0,70 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %7,04, deri ve ilgili ürünler %4,92, kağıt ve kağıt ürünleri %4,10 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.