'Üretildiği ülkede çöpe atılan, ama ülkemizde milyonlarca liraya satılan arabalar hangileri?' sorusuna cevap verdi. Bakın o araçlar hangileri...

Kaynak: Haber Merkezi
'Üretildiği ülkede çöpe atılan, ama ülkemizde milyonlarca liraya satılan arabalar hangileri?' sorusuna cevap verdi. Bakın o araçlar hangileri...
Bir sosyal medya kullanıcısının, 'Üretildiği ülkede çöpe atılan, ama ülkemizde milyonlarca liraya satılan arabalar hangileri?' içerikli video paylaşımı, otomobil dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video, otomobilseverleri şaşırtan bir iddiayı gündeme getirdi. Videoda, belirli bir ülkede üretilen ve kullanım ömrünü tamamlamış olduğu düşünülen bazı otomobillerin, Türkiye gibi ülkelerde ikinci el pazarında yüksek fiyatlarla satıldığı iddia ediliyor.

Söz konusu kullanıcı, video içerisinde bu araçların üretildiği ülkede çöpe atıldığını ve hurda olarak değerlendirildiğini, ancak Türkiye gibi ülkelerde bu araçların yüksek fiyatlarla satıldığını öne sürüyor.

Videonun paylaşılmasının ardından, otomobil tutkunları ve sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu

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