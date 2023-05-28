Urfa'da oyların verme işlemi devam ederken sandığı açıp oyları saydılar

Urfa Akçakale'de oy verme işleminin devam ettiği sırada sandığı açıp oyları sayıldığı, ardından da ıslak imzalı tutanağı hazır edildiği bildirildi.

Urfa'da oyların verme işlemi devam ederken sandığı açıp oyları saydılar

Gazeteci Onur Öncü, sosyal medya hesabında Urfa'da oy verme işlemi devam ederken sandıkların açılıp oyların sayıldığını duyurdu.

Öncü Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Urfa Akçakale. Oy verme işlemi devam ederken sandığı açıp oyları saymışlar. Ardından da ıslak imzalı tutanağı hazır etmişler."

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BİRİNCİ TUR SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi 1. tur kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından 19 Mayıs'ta Resmi Gazete’de yayımlamıştı. Buna göre: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, Sinan Oğan 5.17, Muharrem İnce ise 0.43 oranında oy aldı.

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