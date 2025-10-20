6 yıl önce profesyonel futbolculuk yaşantısına son noktayı koyan 46 yaşındaki efsane futbolcu Diego Forlan, geçtiğimiz hafta sonu ülkesi Uruguay'da düzenlenen 40 Yaş Üstü Üniversite Ligi maçında ciddi bir sakatlık geçirdi. Deneyimli futbol adamı yaşadığı sakatlığın ardından hastaneye kaldırıldı.

DIEGO FORLAN SAKATLIK YAŞADI

Urugay basınından Referi'nin haberine göre; Hava topu mücadelesinde rakip takım oyuncusuyla çarpıştıktan sonra kötü bir şekilde çimlere düşen Forlan'ın üç kaburgası kırıldı ve küçük bir pnömotoraks (havanın akciğerin çevresindeki boşluğa sızması sonucu akciğerleri sıkıştırıp çökmesine neden olan durum) geçirdi. Akciğerinden sıvı alınması için hastaneye kaldırılan Forlan'ın bir süre burada gözlem altında tutulacağı ve sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

Diego Forlan'ın çarşamba günü taburcu edilmesi bekleniyor.