Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco yerine yeniden İsmail Kartal sesleri yükselmişti. Sarı-lacivertlileri daha önce 3 dönem çalıştıran tecrübeli teknik adamın göreve gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Adı zaman zaman farklı kulüplerle de anılan İsmail Kartal, nihai kararını verdi.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'NİN ESKİ YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Son olarak İran ekibi Persepolis'in başına geçerek kariyerinde ilk kez Türkiye dışında bir kulüp çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz sezonun sonunda takımdan ayrılmıştı. Yeni sezonda herhangi bir kulüple anlaşmayan ve özellikle Tedesco'nun göreve gelişi öncesi Fenerbahçe'nin eski yönetimiyle de bir görüşme gerçekleştiren Kartal'ın, yeni durağı henüz netlik kazanmadı. 64 yaşındaki çalıştırıcının adı, Fenerbahçe dışında bazı Süper Lig ekipleriyle de anılmıştı.

İSMAİL KARTAL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN GELEN TEKLİFİ FENERBAHÇE İÇİN REDDETTİ

Akşam'da yer alan habere göre; İsmail Kartal'a sezon başından bu yana birden fazla Süper Lig ekibinin teklif yaptı. Kartal'ın, kendisine gelen tüm teklifleri geri çevirdiği belirtildi. Haberin ayrıntılarında, başarılı teknik adamın, Fenerbahçe'yi yeniden çalıştırmak olduğu bilgisine yer verildi. Bu sebeple İsmail Kartal'ın kendisine yapılacak olası bir teklifi öncesi beklemeye geçtiği aktarıldı.